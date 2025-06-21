Фотовыставка «Другое измерение», концерт неизданных произведений Эдуарда Артемьева и шоу «Джазовые нестандарты»

Какие работы японских фотографов будут представлены на выставке «Другое измерение», где можно будет послушать неизданные произведения известного композитора Эдуарда Артемьева и композиции латиноамериканского джаза «Джазовые нестандарты». Эти и другие мероприятия в афише «Ъ-Сибирь».

21 июня (суббота)

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В музее природы откроется выставка «Магия пионов». До XIX века в России эти цветы были известны, как Марьин корень. Название «пион» появилось после того, как в страну начали массово завозить французские сорта. Экспозиция включает около 200 сортов травянистых пионов. Начало в 12:00.

22 июня (воскресенье)

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В ЦК 19 пройдет XIII международный фестиваль современной фотографии «Другое измерение», посвященный памяти его основателя Андрея Мартынова. Выставка включает работы фотографов из Японии, Кореи, Китая и стран Юго-восточной Азии. Среди прочего будут представлены работы авторов из ассоциации Samurai Foto — организации, которая продвигает японскую фотографию за рубежом. Начало в 12:00.

23 июня (понедельник)

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Старинные вальсы. Марши». На сцену выйдет духовой оркестр под управлением Игоря Шаталова. В программе заявлены марш лейб-гвардии Преображенского полка, вальс «На сопках Маньчжурии», марш «Бой под Ляояном», вальс «Амурские волны» и другие. Начало в 19:00.

24 июня (вторник)

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В Областном театре кукол покажут музыкальную комедию «Ханума» в постановке драматического театра имени Сергея Афанасьева. Пьеса грузинского драматурга Авксентия Цагарели была написана в 1882 году. В Театре Афанасьева определили жанр спектакля как ностальгический балаган. Начало в 18:30.

25 июня (среда)

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В Новосибирской государственной филармонии состоится второй концерт фестиваля «Сибириада» — «Эдуард Артемьев: новые прочтения. Открытия и премьеры». Исполнители представят неопубликованные и частью незавершенные сочинения композитора. Работу редактора и «реставратора» выполнил сын композитора — Артемий Артемьев. Начало в 19:00.

26 июня (четверг)

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В кино-кафе «Премьера» с новой программой «Джазовые нестандарты» выступит квартет Андрея Турыгина. Музыканты исполнят композиции латиноамериканского джаза. Прозвучат произведения Мишеля Петруччиани, Бобби Мартинеса, Мишеля Камило и Кита Джарретта. Кроме этого, гости вечера услышат авторские аранжировки произведений Петра Чайковского в джазовом прочтении. Начало в 20:00.

На сцене Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Окно в русский рок». Вокальный ансамбль Павла Шаромова и инструментальный ансамбль Liberamente представят свое прочтение композиций групп «Король и Шут», «Чиж и Ко», «Кино», «Неприкасаемые», «ЧАЙФ», «Агата Кристи» и других. Музыканты сыграют хиты рок-музыки в классической обработке. Начало в 19:00.

27 июня (пятница)

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В Доме джаза пройдет концерт «Автограф барабанщика». Евгений Суворов, артист Новосибирской филармонии, и ансамбль Drumline исполнят сольные номера, написанные специально для барабанщиков. Начало в 19:00.

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Александра Стрелкова