Министр обороны Италии: у НАТО больше нет причин существовать

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что военно-политическому блоку НАТО необходимо выстраивать отношения со странами Глобального Юга. В противном случае, по его словам, смысл существования альянса будет под сомнением.

«У НАТО больше нет причин существовать. Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир. Теперь НАТО должно либо стать организацией, которая выполняет эту миссию (обеспечения мира и взаимной защиты,— "Ъ"), взаимодействуя с Глобальным Югом, либо нам не удастся достичь цели: безопасности в рамках правил, единых для всех»»,— сказал Гуидо Крозетто (цитата по Fatto Quotidiano).

Как добавил министр обороны Италии, в современных реалиях Североатлантическому альянсу нужно выстраивать отношения со всеми странами, а не только с США и Европой. Он добавил, что налаживание контактов с Глобальным Югом станут для НАТО радикальным изменением.