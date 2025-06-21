Делегация Челябинской области заключила на ПМЭФ-2025 более 30 соглашений

На Петербургском международном экономическом форуме 2025 делегация Челябинской области заключила более 30 документов о сотрудничестве. Общая сумма соглашений составила более 200 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, во время ПМЭФ губернатор Алексей Текслер провел более 40 встреч с инвесторами и партнерами.

«Мы подписали соглашения с рядом федеральных отельных сетей и будем совершенствовать туристическую инфраструктуру в нашем регионе. Заключено много соглашений в сфере агропромышленного комплекса. У нас есть свои сильные игроки, но мы также привлекаем федеральных», – отметил Алексей Текслер.

Ольга Воробьева