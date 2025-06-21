Партия пенсионеров определилась с кандидатами в заксобрание Челябинской области

Челябинское отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» выдвинула кандидатов для участия в выборах в законодательное собрание региона. В первую тройку списка вошли Степан Фирстов, Владимир Владимирский и Дмитрий Попов, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Кандидатов определили на общем собрании 20 июня. Все трое из списка – врачи. Степан Фирстов и Владимир Владимирский являются действующими депутатами Законодательного собрания Челябинской области. Дмитрий Попов работает заведующим неврологическим отделением ОКБ №3, а также главным внештатным специалистом по медицинской реабилитации регионального министерства здравоохранения.

Ольга Воробьева