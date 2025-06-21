МИД России сообщил о распространении ложной информации в отношении представителя министерства Марии Захаровой. Ведомство также сослалось на публикацию проекта «Война с фейками», который опроверг наличие у госпожи Захаровой американского гражданства.

«В "новом" ролике сенсаций — ни одной. Аргументов — тоже ноль. Степень оригинальности — в глубоком минусе. Потому и вместо анализа — лозунги, а вместо фактов — личные обиды»,— говорится в сообщении МИД России.

В сообщении «Войны с фейками» говорится, что «последователи Алексея Навального опубликовали "разоблачение"» Марии Захаровой, которое «с натяжкой можно назвать этим словом». Проект опровергает, что представитель МИД имеет гражданство США, страдает от алкогольной зависимости, нарушает правила дипломатического этикета и распространяет фейки.

Речь идет о видеоролике Ирины Аллеман (признана иноагентом), который опубликовал проект «Навальный Live». При этом о якобы втором гражданстве Марии Захаровой в нем не сказано.

Пресс-служба МИД России также пишет, что Ирина Аллеман (признана иноагентом) в своем материале «не упомянула о собственном обещании съесть шляпу», если будут предоставлены доказательства того, что экс-президент США Джо Байден «говорил с мертвыми». Внешнеполитическое ведомство опубликовало три ссылки на материалы о том, как политик путал имена собеседников и, например, упоминал Гельмута Коля вместо Ангелы Меркель.

Петр Бузлаев