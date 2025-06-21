Аэропорт Казани приостановил работу

Росавиация заявила, что в аэропорт Казани действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Их ввели для обеспечения безопасности полетов.

Ведомство также сообщило, что аналогичные ограничения сняли в аэропорту Тамбова. Они действовали в течение двух часов.

С начала ночи в Татарстане, Мордовии, Ивановской, Тамбовской и Воронежской областях объявляли угрозу атаки БПЛА. Вечером 20 июня, по данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 23 беспилотника.