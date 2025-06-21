Вестибюль 1 станции метро «Площадь Ленина» будет закрыт на вход 21 и 22 июня

Жители и гости Санкт-Петербурга в субботу и воскресенье, 21 и 22 июня, не смогут воспользоваться вестибюлем 1 станции «Площадь Ленина», чтобы спуститься в метро. Об изменении режима работы подземки напомнили в комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

На станции ведут капитальный ремонт эскалатора, который продлится до 1 августа. В связи с работами изменен режим работы вестибюля с выходом к Финляндскому вокзалу и в будни: с 08:00 до 09:00 вход недоступен, с 17:20 до 19:00 доступ к нему ограничен.

Из-за возникшей ситуации пассажирам предлагают 21 и 22 июня воспользоваться вестибюлем 2 (выход на Боткинскую улицу).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вестибюль станции метро «Площадь Ленина» в этом году уже неоднократно закрывали из-за остановки эскалатора.

Татьяна Титаева