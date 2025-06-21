Курс доллара. Прогноз на 23–27 июня
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Минувшую неделю рубль завершил уверенным укреплением позиций против ведущих мировых валют. По итогам торгов пятницы внебиржевой курс доллара составил 78,78 руб./$, что почти на 1 руб. ниже значений закрытия предшествующей недели. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился лишь на 50 коп.— до уровня 78,50 руб./$. Поддержку российской валюте оказывает повышение цен на нефть на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, а также увеличившееся предложение валюты со стороны экспортеров.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|77.00-81.00
|Банк Зенит
|79.00
|Банк Русский Стандарт
|78.00-80.00
|«Цифра банк»
|77.00-80.00
|«БКС Мир инвестиций»
|78.00-80.00
|Консенсус-прогноз *
|78.90
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Спроса на доллар нету
НА ПМЭФ активно обсуждали желаемый курс рубля. В целом все сходятся во мнении, что курс между 90 и 100 рублями за доллар был бы комфортным для многих экономических агентов. Пока курс остается 78 рублей за доллар из-за слабого спроса на валюту в результате действия высокой ставки. Спроса на нее нету, снижение ставки пока слишком мало, чтобы оказать влияние на курс. Накопленный эффект от снижения ставки будет ощущаться ближе к осени, когда она опустится в район 17–18%. А пока на курс будут влиять такие краткосрочные факторы, как налоговый период, вероятно, увеличение волатильности курса и его укрепление до 2% из-за высоких продаж на тонком рынке. В целом ожидаем сохранение рубля в диапазоне 78–80 ближе к нижней границе.
Факторы поддержки рубля
Рубль сохраняет стабильность и демонстрирует слабую динамику. Высокие ставки в экономике и дорожающая нефть выступают факторами поддержки рубля, тогда как постепенно восстанавливающийся импорт и спрос на валюту со стороны населения в период отпусков удерживают рубль от дальнейшего укрепления. Мы полагаем, что рубль продолжит консолидироваться в узком диапазоне 77–80 руб./$.
Слишком крепкий рубль невыгоден для бюджета и экспортных доходов
Российский рубль может почувствовать себя увереннее в случае роста цен на черное золото. На его стороне и жесткая ДКП. Добавляют оптимизма рублю заявления главы ЦБ о том, что регулятор продолжит «добиваться снижения инфляции до целевых уровней в 4% годовых», а также факт замедления темпов инфляции даже лучше прогнозируемого. Однако, несмотря на относительный потенциал роста для национальной валюты, не стоит забывать, что слишком крепкий рубль невыгоден для бюджета и экспортных доходов. В фокусе — решение ФРС США оставить ставки неизменными, которое было ожидаемо рынками. Повышенную волатильность доллара способна вызвать активно обсуждаемая вероятность вовлечения США в ближневосточный конфликт, поэтому здесь в фокусе внимания анонсируемое принятие решения Трампом по этому вопросу, которое будет принято в течение двух предстоящих недель.
Спрос на валюту остается подавленным
Национальная валюта консолидируется в узком диапазоне и игнорирует новостной фон от критики крепкого рубля на ПМЭФ до роста нефтяных цен близко к максимумам текущего года. Несмотря на общее рыночное понимание, что крепкий рубль вреден для бюджета и экспортеров, рычагов для нормализации обменных курсов, кроме словесных интервенций, не так много. Спрос на валюту остается подавленным, и для возвращения рубля к комфортным уровням потребуется либо активизация импортеров, либо сокращение притока валюты по экспортному каналу.
Национальная валюта лишь частично отыграла произошедший рост цен на нефть
На предстоящей неделе рубль продолжит получать поддержку со стороны спроса на рублевые активы, что, в частности, отражается в высоком спросе на аукционах по размещению ОФЗ. Плюс к этому национальная валюта лишь частично отыграла произошедший рост цен на нефть, а значит, еще имеет некоторый потенциал для укрепления за счет уровней на рынке энергоносителей, даже с учетом его возможной коррекции на предстоящей неделе (ожидаем движения нефти Brent в диапазоне $73–77 за баррель). Третьим фактором станет приближение налоговых выплат, пик которых приходится на 30 июня. В преддверии этого экспортеры могут предъявить повышенный спрос на рублевую ликвидность. В сложившейся ситуации ожидаем, что курс продолжит движение в диапазоне 10,5–11 руб./CNY, тяготея к его нижней половине.