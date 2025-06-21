Курс доллара. Прогноз на 23–27 июня

Илья Федоров,

главный экономист Спроса на доллар нету НА ПМЭФ активно обсуждали желаемый курс рубля. В целом все сходятся во мнении, что курс между 90 и 100 рублями за доллар был бы комфортным для многих экономических агентов. Пока курс остается 78 рублей за доллар из-за слабого спроса на валюту в результате действия высокой ставки. Спроса на нее нету, снижение ставки пока слишком мало, чтобы оказать влияние на курс. Накопленный эффект от снижения ставки будет ощущаться ближе к осени, когда она опустится в район 17–18%. А пока на курс будут влиять такие краткосрочные факторы, как налоговый период, вероятно, увеличение волатильности курса и его укрепление до 2% из-за высоких продаж на тонком рынке. В целом ожидаем сохранение рубля в диапазоне 78–80 ближе к нижней границе.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Факторы поддержки рубля Рубль сохраняет стабильность и демонстрирует слабую динамику. Высокие ставки в экономике и дорожающая нефть выступают факторами поддержки рубля, тогда как постепенно восстанавливающийся импорт и спрос на валюту со стороны населения в период отпусков удерживают рубль от дальнейшего укрепления. Мы полагаем, что рубль продолжит консолидироваться в узком диапазоне 77–80 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Слишком крепкий рубль невыгоден для бюджета и экспортных доходов Российский рубль может почувствовать себя увереннее в случае роста цен на черное золото. На его стороне и жесткая ДКП. Добавляют оптимизма рублю заявления главы ЦБ о том, что регулятор продолжит «добиваться снижения инфляции до целевых уровней в 4% годовых», а также факт замедления темпов инфляции даже лучше прогнозируемого. Однако, несмотря на относительный потенциал роста для национальной валюты, не стоит забывать, что слишком крепкий рубль невыгоден для бюджета и экспортных доходов. В фокусе — решение ФРС США оставить ставки неизменными, которое было ожидаемо рынками. Повышенную волатильность доллара способна вызвать активно обсуждаемая вероятность вовлечения США в ближневосточный конфликт, поэтому здесь в фокусе внимания анонсируемое принятие решения Трампом по этому вопросу, которое будет принято в течение двух предстоящих недель.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Спрос на валюту остается подавленным Национальная валюта консолидируется в узком диапазоне и игнорирует новостной фон от критики крепкого рубля на ПМЭФ до роста нефтяных цен близко к максимумам текущего года. Несмотря на общее рыночное понимание, что крепкий рубль вреден для бюджета и экспортеров, рычагов для нормализации обменных курсов, кроме словесных интервенций, не так много. Спрос на валюту остается подавленным, и для возвращения рубля к комфортным уровням потребуется либо активизация импортеров, либо сокращение притока валюты по экспортному каналу.