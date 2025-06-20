В Ярославской области выявили 600 нарушений экологического законодательства

В первом полугодии 2025 года специалисты министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области провели более 500 выездных обследований, что позволило зафиксировать свыше 600 нарушений экологического законодательства. Об этом сообщили в правительстве региона. К ответственности привлечено более 570 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Инспекторы работают как в плановом режиме, так и по обращениям жителей. Наталья Беляева, исполняющая обязанности министра, отметила, что каждое обращение тщательно проверяется с участием правоохранительных органов.

«По результатам проведенной весной комплексной проверки четыре предприятия, осуществляющих деятельность во Фрунзенском районе Ярославля, уже оштрафованы за нарушения природоохранного законодательства. Это АО "Регион-склад", ООО "АДС", ООО "Агропро" и ООО "ПК «Комфорт»". По факту загрязнения воздуха во Фрунзенском районе Ярославля возбуждено уголовное дело»,— сказала Наталья Беляева.

Уголовное дело о загрязнении воздуха во Фрунзенском районе находится под контролем УВД, Следственного комитета, прокуратуры Ярославской области и природоохранной прокуратуры. В декабре 2024 года в этом районе был установлен автоматизированный пост контроля атмосферного воздуха, что способствовало выявлению нарушений.

«Нарушители стали осторожнее после того, как по факту загрязнения воздуха было возбуждено уголовное дело и начались многочисленные проверки со стороны всех компетентных контролирующих органов. Но мы понимаем, что это затишье, скорей всего, носит временный характер»,— пояснила Наталья Беляева.

Мониторинг состояния воздуха ведется круглосуточно, специалисты готовы реагировать на все факты нарушений, добавили в министерстве.