Один человек погиб при ударе дрона ВСУ по транспорту «Воды Донбасса»

Украинский беспилотник ударил по служебному автомобилю ГУП ДНР «Вода Донбасса», сообщил глава региона Денис Пушилин. Погиб начальник Мироновского производственного комплекса Енакиевского управления.

Еще трое сотрудников предприятия получили тяжелые ранения. Им оказана медицинская помощь. По словам господина Пушилина, за день на территорию ДНР совершено девять вооруженных атак.

17 июня Денис Пушилин сообщал о ракетном ударе по Ленинскому району Донецка. Пострадали 14 человек. Также полностью разрушен жилой дом, повреждены коммунальные предприятия и автотранспорт.