В Нальчике откроют новый онкодиспансер

В Нальчике построят новый онкологический диспансер. Об этом сообщает минстрой региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в структуру учреждения войдут 250 коек для круглосуточного пребывания пациентов, 24 места дневного стационара, а также поликлиника на 100 посещений в смену. Кроме того, на территории диспансера разместят несколько специализированных лечебных блоков, хирургический корпус с операционным блоком и радиологический корпус с современным оборудованием для лучевой диагностики и терапии.

Подрядчик построил значительную часть инфраструктуры: модульную котельную, две трансформаторные подстанции. Также завершили монтаж наружных кабельных линий электропередач и работы по устройству входных групп во всех блоках здания. Сейчас проводится облицовка фасадов, монтаж сопутствующих систем (отопления, канализации и вентиляции), стяжку полов, а также кровельные работы.

Построить и оснастить объект планируется к концу 2026 года.

Мария Хоперская