Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов Ивана Шукшина из Геленджика

Минюст РФ в пятницу, 20 июня, внес в список иностранных агентов веб-программиста, аналитика Ивана Шукшина из Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Иван Шукшин (признан иностранным агентом) в 2020 году состоял в движении «Голос» (признано иностранным агентом) в Краснодарском крае. В 2021 году Генпрокуратура признала Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), в которую входило движение, нежелательной в России. По данным из открытых источников, в настоящий момент иностранный агент Иван Шукшин проживает в Литве.

В список иностранных агентов также внесены активист Александр Хмелев, публицист Борис Стомахин, драматург Артур Соломонов, правозащитница Анастасия Гарина, врач Александр Ванюков и бывший муниципальный депутат Николай Бобринский. Иностранным агентом также признан медиапроект «Горби медиа».

Наталья Решетняк