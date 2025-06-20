На Дону вынесли приговор по делу о коммерческом подкупе

Новошахтинский районный суд вынес приговор в отношении 59-летнего директора предприятия. Его признали виновным в коммерческом подкупе (п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.

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Установлено, что в январе обвиняемый договорился с представителем организации-контрагента о вознаграждении в 100 тыс. руб. за отказ от обращения в суд. Решение вопроса на уровне мирового соглашения могло предотвратить значительные финансовые потери фирмы.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам условно и штрафу 300 тыс. руб.

Мария Хоперская