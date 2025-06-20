Высокотехнологическому сектору и сфере двойных технологий свойственно развитие в быстроменяющихся условиях, когда ситуация требует стремительного ответа на происходящие перемены, и механизмы финансирования цепочек разработки, производства и поставки продукции должны соответствовать этому вызову. Таким мнением поделился председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках ПМЭФ. ПСБ готов такие решения внедрять и будет формировать экосистему для спецтеха, которая будет отвечать всем современным вызовам. И это является логичным этапом развития ПСБ, имеющего обширную экспертизу в сфере работы с ОПК и поддерживающего развитие спецтеха.

Газпромбанк поможет компании «Арнест ЮниРусь» с инвестициями на расширение производственных мощностей в России и за рубежом. Соглашение подписано на полях экономического форума в Санкт-Петербурге. Партнерство предоставит производителю товаров повседневного спроса доступ к широкому спектру финансовых услуг, сервисов и продуктов кредитной организации, в том числе зарплатным проектам для сотрудников на основе спецпредложений и бонусов.

Мобильные операторы помогут «Россетям» выявлять незаконный майнинг. Обсуждение уже ведется с «Ростелекомом» и МТС, заявил глава «Россетей» Андрей Рюмин. Ущерб от черных майнеров в прошлом году компания оценила почти в 1,5 млрд руб.