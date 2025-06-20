ГК «Нацпроект»: транспорт неизбежно станет беспилотным

Беспилотный транспорт — это неизбежность, вопрос лишь в том, когда к нему привыкнут люди. Об этом рассказал директор департамента по железнодорожной автоматике и телемеханике ГК «Нацпроект» Константин Хромушкин на конференции «Цифровые решения для промышленности и городов», организованной ИД «Коммерсантъ» в рамках ПМЭФ-2025.

«Так будет, вопрос времени — год, два, три или четыре. Но люди привыкнут»,— заявил господин Хромушкин. Он сравнил внедрение этой технологии со скоростными лифтами в небоскребах Москва-сити: «Нужно нажать этаж до того, как поедешь, а потом тебя уже лифт отвезет».

«Да, действительно, требуется адаптация людей, чтобы они не переживали, что поезд едет беспилотно. Поэтому пока там сидят люди и просто мониторят состояние системы. Но со временем это отойдет, люди станут доверять, и это станет нормально: беспилотное такси, беспилотные грузовики, беспилотный рельсовый транспорт. Вопрос двух, трех, четырех лет — но это будет»,— спрогнозировал Константин Хромушкин. Он также рассказал об участии ГК «Нацпроект» в развитии беспилотного трамвая в Москве.

Напомним, в феврале столичный Дептранс анонсировал подготовку к первому этапу запуска беспилотного поезда метро. Планируется, что он появится на Большой кольцевой линии уже в 2025 году. А в апреле на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Московской области было запущено движение беспилотных грузовиков. В эксперименте, который курирует Минтранс России, участвуют четыре большегруза.