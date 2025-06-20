В самой большой школе Черкесска для младших классов оставили только первую смену

В Черкесске капремонт проводят в двух корпусах гимназии №17 и гимназия №5. Вместе они рассчитаны на 4,2 тыс. учащихся. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в здании будут учиться 3-4 классы гимназии №17 — всего 500 детей. Таким образом будет разгружен основной корпус самой большой школы в городе на 2,5 тыс. учеников. Уроки здесь будут идти теперь только в первую смену.

Одновременно ремонтные работы идут в основном корпусе гимназии №17, а в гимназии №5 практически закончили отделку.

Мария Хоперская