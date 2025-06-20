Путин: возня вокруг Домодедово шла много лет, это не национализация

Президент России Владимир Путин прокомментировал обращение в доход государства аэропорт «Домодедово» по иску Генпрокуратуры.

«Возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами, он идет много лет и в конце концов вылился в известное решение суда», — сказал глава государства на ПМЭФ.

17 июня подмосковный арбитраж обратил акции ООО «ДМЕ холдинг» в доход государства — всего 25 организаций, стоимость — более 1 трнл руб. В иске надзора указывалось, что бенефициары, имея иностранное гражданство, в обход закона распоряжались активами предприятия. «И это ничего не имеет общего с национализацией», — заявил Владимир Путин.