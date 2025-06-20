Краснодарский край и Беларусь формируют единое экономическое пространство
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в России Александром Рогожником в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Во встрече участвовали старший советник Посольства Беларуси Денис Тимохин, председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, вице-губернатор Александр Руппель и статс-секретарь главы региона Максим Слюсарев.
«Мы вместе работаем в интересах нашего региона и двух стран. Подводя итоги, намечаем, что еще можно сделать на благо жителей. Мы уже локализовали производство белорусских тракторов, ведем сборку комбайнов и жаток, вместе делаем шаги, чтобы эта техника была доступна аграриям»,— заявил господин Кондратьев.
Глава региона подчеркнул, что белорусские товары пользуются популярностью у отдыхающих на Кубани, а кубанская продукция поставляется на рынки Беларуси. По его словам, благодаря взаимосвязи субъектов формируется общее экономическое пространство.
Александр Рогожник поблагодарил руководство Краснодарского края за сотрудничество. Посол также сообщил о поставках большого объема пассажирской техники в регион.
Активное сотрудничество между Кубанью и Беларусью началось в 2023 году после подписания соглашения между регионом и правительством республики. В указанный год в Краснодаре открылось отделение Посольства Беларуси, а в Минске заработало представительство администрации Краснодарского края.
В марте 2025 года Минпромторг России заключил специнвестконтракт о локализации трех моделей тракторов Минского тракторного завода в станице Староминской. В Усть-Лабинске организована сборка комбайнов и жаток холдинга «Гомсельмаш» на базе комбайнового завода «Кубань».