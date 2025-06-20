Путин: мир должен развиваться на пользу всем

Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия выступает за формирование многополярного миропорядка, в котором глобальное развитие будет сбалансированным и отвечать интересам как можно большего числа стран. По его словам, участники международного общения должны договариваться между собой и создавать инструменты для поиска решений даже в самых сложных ситуациях.

Российский лидер подчеркнул, что такие решения должны быть направлены на общее благо, а не служить интересам отдельных группировок, военных или политических блоков. Формирование многополярного мира — объективный процесс, который идет независимо от усилий отдельных стран. Россия готова к сотрудничеству с его участниками, но те, кто стремится сохранить колониальные инструменты превосходства, будут вынуждены смириться с утратой влияния.

Господин Путин обратил внимание, что страны Глобального Юга будут стремиться повысить уровень благосостояния своих народов, активно наращивая экономический и гуманитарный потенциал. Этот процесс неизбежен и характерен для развития современной цивилизации, а задача России — придать ему цивилизованный характер совместно с партнерами и добиваться общего прогресса.

По словам президента, действия России направлены на объединение усилий партнеров для решения общемировых задач и продвижение модели развития, свободной от политических манипуляций и принципов неоколониализма. Главная тема нынешнего ПМЭФ — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».