В Черноземье 21 июня будет облачно и дождливо, от +9°С до +20°С

В субботу, 21 июня, во всех регионах Черноземья прогнозируются облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +9°С до +20°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется переменная облачность, а температура составит до +9°C. Днем будет облачно, и пойдет небольшой дождь, до +20°C.

В Воронеже на протяжении суток ожидается облачная и дождливая погода. Ночью — до +11°C. Днем — до +19°C.

В Курске ночью будет облачно, температура составит до +9°C. Днем ожидаются облачность и дождь, до +18°C.

В Липецке на протяжении суток прогнозируются облачная и дождливая погода. Ночью — до +11°C. Днем — до +19°C.

В Орле ночью в течение суток синоптики обещают облачность и дожди. Температура ночью составит до +10°C. Днем — до +20°C.

В Тамбове на протяжении суток тоже ожидается облачная и дождливая погода. Ночью — до +11°C. Днем — до +18°C.

Егор Якимов