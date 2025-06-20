Третий — не лишний

Развод только после встречи с медиатором: отправлять к специалисту супругов, которые хотят расторгнуть брак, предложил глава Минюста Константин Чуйченко на одной из сессий ПМЭФ. Министр предложил вводить медиацию по семейным делам на уровне закона. По его мнению, умный и опытный медиатор может «вправить мозги» и сохранить семью. В России процедура развода — одна из самых простых в мире, говорят юристы. Супругов разведут даже при несогласии одного из них. В законе прописано, что суд должен принимать меры к примирению пары. Но в его арсенале только назначение с этой целью трехмесячного срока, в течение которого супруги могут никак не взаимодействовать между собой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр юстиции России Константин Чуйченко на ПМЭФ-2025

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Министр юстиции России Константин Чуйченко на ПМЭФ-2025

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сейчас суд не может обязать кого-либо коммуницировать, напоминает партнер коллеги адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Виктория Дергунова: «Во многих странах есть процедура медиации, внедренная в процесс расторжения брака. Она направлена не столько на примирение сторон, сколько на то, чтобы помочь им договориться по ключевым вопросам, связанным с разводом, для того, чтобы супруги не сжигали мосты, а могли цивилизованно взаимодействовать. Это вопросы воспитания и содержания детей и раздела имущества. В процессе такой медиации действительно есть достаточно хороший процент, который заканчивается не расторжением брака, а сохранением семьи. Базовая медиация сама по себе — это добровольная процедура. Если один из супругов не захочет в нее входить, то заставить мы его не можем. Поэтому говорить о принудительном сценарии, конечно, не приходится.

Но предлагать процедуру и каким-то образом мотивировать пару на ее прохождение, в том числе, например, путем повышения госпошлины, можно. В случае, например, раздела бизнеса, где у одного из супругов есть доступ к активам и финансам, а у другого — их нет, медиация может стать эффективным инструментом для урегулирования разногласий. Ведь незащищенная сторона просто даже не сможет обратиться в суд для раздела имущества, потому что у нее не будет возможности заплатить эту госпошлину, не говоря о том, чтобы еще оплатить услуги адвокатов. И медиация предлагается в государственных центрах, она достаточно бюджетная. При судах медиативная комната вообще бесплатная».

С этого года госпошлина за расторжение брака с каждого супруга увеличилась с 650 руб. до 5 тыс. руб. Ее необходимо будет заплатить при расторжении брака по взаимному согласию или через суд. При этом пошлина за раздел имущества может достигать 900 тыс. руб. в зависимости от стоимости общих активов супругов. В России причина развода не влияет на процесс расторжения брака и решение суда, напоминает адвокат компании Case by Case Юлия Михальчук: «Мы видим большое количество дел, когда разводятся супруги, у которых не очень много активов, либо это достаточно молодые люди, которые в сердцах, сгоряча принимают решения без коммуникации с юристом. Возможно, в таких ситуациях, когда законодатель введет обязательную процедуру медиации, это станет плюсом.

Если мы с вами говорим про состоятельных и состоявшихся людей, то они, как правило, нанимают хороших адвокатов и с ними уже решают судьбу своих активов. Самое главное — нужно учитывать и настрой самих супругов. Ведь очень часто бывают такие причины для разводов, например, измена или что-нибудь в этом роде, которые вряд ли сама по себе процедура медиации поможет решить. Скорее, это очередной костыль в настоящий момент, который вряд ли решит проблему разводов и поможет сохранять семьи».

В сентябре 2024 года в Госдуму внесли законопроект, предполагающий введение обязательных консультаций у семейного психолога перед разводом супругов, имеющих несовершеннолетних детей. Также к специалисту предлагают обратиться парам, в которых один из участников союза не согласен на расторжение брака.

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Юлия Савина