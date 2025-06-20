Путин призвал Госдуму быстро рассмотреть проекты по трудовому законодательству

Правительство готовит изменения в трудовое законодательство для создания современных рабочих мест, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Он призвал Госдуму быстро рассмотреть и принять эти меры.

Владимир Путин отметил, что изменения направлены на повышение эффективности экономики через внедрение цифровых решений и снижение занятости в обеспечивающих секторах. Для этого планируется стимулировать создание рабочих мест с высокой производительностью труда, соответствующих новому технологическому укладу. Президент подчеркнул, что это должно быть сделано в интересах людей.

Господин Путин также сообщил, что в России растет занятость в высокотехнологичных секторах, таких как обрабатывающая промышленность, информационные технологии и туризм. В то же время занятость в обеспечивающих отраслях, таких как торговля, государственное управление и финансы, сокращается. Эти тенденции свидетельствуют о структурных и качественных изменениях в экономике.