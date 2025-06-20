«Рынки регионов имеют для нас большой потенциал»

Как чувствует себя рынок недвижимости при нынешней ключевой ставке? К чему готовятся девелоперы в этом году? И как увеличить инвестиционную привлекательность новостроек? Эти и другие вопросы Илья Сизов обсудил с генеральным директором ГК «Самолет» Анной Акиньшиной в студии “Ъ FM”

на Петербурском международном экономическом форуме.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Самолет» Фото: Пресс-служба ГК «Самолет»

— Изменение ключевой ставки уже успело как-то повлиять на спрос на новостройки? Может быть, есть какие-то первые оценки?

— Снижение ставки до 20% — это скорее психологический посыл, который и рынок, и мы как бизнес очень долго ждали. Но существенно на изменение спроса, безусловно, это не оказало влияния, потому что рыночная ипотека, которая будет удовлетворять потребность наших клиентов, это где-то 12-14%. Снижение мы скорее расцениваем как сигнал для рынка о том, что в ближайшем будущем можно ожидать ослабление денежно-кредитной политики.

— «Самолет» активно развивает закрытые паевые инвестиционные фонды. Можно ли считать это направление для вас стратегически важным?

— Мы запустили в апреле 2025-го фонд по арендной недвижимости, где все активы сформированы готовыми объектами, которые уже введены в эксплуатацию: там сделан ремонт, они свободны от залога и обременения. При этом эти объекты находятся не в одном ЖК, они разного характера, класса и рассредоточены по разным нашим комплексам в Москве и Московском регионе. Целевой размер этого фонда — 3 млрд руб., но в принципе мы можем расширять его до 100 млрд руб. Сейчас мы активно обсуждаем с крупными инвесторами и интересантами расширение этого фонда либо возможность создания аналогичных на больший объем.

Этот фонд мы считаем win-win-стратегией не только для «Самолета». Во-первых, это интересно инвесторам, потому что цена входа довольно низкая — пай стоит 1 тыс. руб., то есть любой желающий может себе это позволить, и это надежная инвестиция, за которой стоят твердые активы. Во-вторых, для людей, которые не могут в моменте приобрести жилье, мы создаем пул арендных объектов. При этом, в отличие от основного рынка, по всем квартирам есть договора, они абсолютно все проходят «в белую», и мы платим налоги, соблюдаем все обязательства, которые несем перед квартиросъемщиками. Наконец, для «Самолета», безусловно, это стратегический инструмент. Мы используем его как дополнительную возможность привлечения покупателей.

— Когда девелопер заходит в новый регион, с какими сложностями он сталкивается? Как вы с этими сложностями справляетесь?

— Рынки регионов имеют для нас большой потенциал. Мы начали развивать свою географическую диверсификацию три-четыре года назад: формировали пул тех объектов, которые мы бы хотели развивать, приобретали их, партнерски договаривались. Если говорить об административных нюансах, у каждого субъекта есть свои особенности, связанные с регулированием, порядком получения разрешительных документов, требованиями по социальной нагрузке, по инфраструктуре, по дорожно-транспортной инфраструктуре. Мы с каждым проектом работаем индивидуально, находим решения каких-то нестандартных для нас кейсов, которые не возникали в регионе, в котором мы изначально развивались.