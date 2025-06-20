Двух ижевчан отправили в СИЗО по делу об избиение до смерти горожанина

Ленинский райсуд Ижевска заключил под стражу двух местных жителей 26 и 27 лет, обвиняемых в избиении до смерти горожанина возле магазина разливных напитков, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Фигурантов отправили под арест до 16 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что инцидент произошел в ночь с 8-го на 9 июня возле магазина на ул. Локомотивной. Фигуранты в компании потерпевшего и других жителей находились возле одного из магазинов разливных напитков, когда между ними возник конфликт. Тогда обвиняемые нанесли пострадавшему множественные удары ногами. Избитый житель скончался 16 июня.

После совершения преступления фигуранты скрылись. Один из подозреваемых был задержан в садовом доме, расположенном в Завьяловском районе республики, другой скрывался от правоохранителей на территории СНТ Краснокамского района Пермского края.

Им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ст. 111 УК РФ).