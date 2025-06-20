T2 открывает креативное пространство в Ростове-на-Дону с кинотеатром под открытым небом, танцами и музыкой

T2, российский оператор мобильной связи, открывает летнюю городскую площадку Т2 СПОТ на территории парка им. Октябрьской революции. С 20 июня по 10 июля жителей и гостей Ростова-на-Дону ждут фильмы под открытым небом, лекции об искусстве, мастер-классы, концерты и другие актуальные развлечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Т2 Фото: предоставлено пресс-службой Т2

T2 поддерживает образ жизни ростовчан и предлагает им запланировать яркие летние события на три ближайшие недели. Оператор разместил в парке им. Октябрьской революции новую креативную площадку T2 СПОТ, собрав в одном месте максимум возможностей для отдыха и развлечений на свежем воздухе. Пространство доступно для бесплатного посещения ежедневно с 20 июня по 10 июля: в будни с 10:00, а в выходные – с 8:00.

Компания подготовила для ростовчан событийный календарь из более чем 70 мероприятий – от фитнеса и йоги по утрам до вечерних киномарафонов и танцев под зажигательные диджей-сеты. Представленные активности будут интересны и детям, и взрослым. Так, среди событий первой недели: ежедневные кинопоказы, фестивали танцев и настольных игр, мастер-класс по рисованию, тренировки по бачате, игры в мафию, а также несколько лекций, посвященных детской безопасности и психологии.

Кроме того, пространство работает как бесплатный коворкинг, в котором можно комфортно поработать на свежем воздухе, встретиться с друзьями и зарядить гаджеты. Чтобы сделать досуг посетителей еще более интересным, T2 дополнила площадку цифровыми элементами: ежедневно на ее территории работает яркая фотозона, в пятницу и по выходным гости могут попробовать очки виртуальной реальности и игровые джойстики, а 20, 21 и 28 июня можно будет сделать необычные снимки в фотобудке с нейросетью.

Т2 позаботилась и о комфорте посетителей: на площадке предусмотрены удобные посадочные места и зонтики от солнца, зона с прохладительными напитками, а также система орошения воздуха – все для того, чтобы гости не чувствовали летнего зноя. Дополнительно компания установила на территории пространства велопарковку. На площадке также будут рады гостям с питомцами – для домашних любимцев оборудована отдельная зона с мисками и водой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Т2 Фото: предоставлено пресс-службой Т2

Все цифровые системы на площадке функционируют за счет высокоскоростного мобильного интернета T2. Компания активно работает над техническим развитием по всей Ростовской области: не только в местах притяжения горожан и туристов, таких как T2 СПОТ, но и в районных центрах, а также в малых населенных пунктах. Так, с начала 2025 года в регионе было модернизировано более 15% сетевого оборудования и реализована процедура рефарминга. Улучшения затронули 23 района и 16 городов области. Кроме того, оператор запустил в регионе передовые технологии: VoLTE, обеспечивающую новое качество голосового сервиса, и VoWiFi, которая позволяет звонить через сеть Wi-Fi.

Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» T2:

«Создавая T2 СПОТ, мы решили объединить как можно больше летних тематических активностей в одном комфортном городском пространстве. Здесь можно зарядиться энергией на тренировке, расслабиться со второй половинкой на вечернем кинопоказе, прийти с детьми на мастер-класс или просто провести время на свежем воздухе в компании друзей, оставив на память яркие фото из стильных фотозон. Мы продумали каждую деталь: от формата мероприятий до удобного расположения. И, конечно же, не забыли про атмосферу – благодаря ей на площадку T2 СПОТ действительно хочется возвращаться снова и снова».

Полный перечень мероприятий площадки доступен по ссылке. Все активности проходят бесплатно в открытом формате и не требуют предварительной записи.

Т2 ООО «Т2 Мобайл» 108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33, ОГРН 1137746610088