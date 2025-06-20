Жога и Кухарук обсудили социально-экономическое развитие Югры на ПМЭФ
Полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога провел рабочую встречу с губернатором Югры Русланом Кухаруком на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе полпредства.
На фото слева Артем Жога, справа Руслан Кухарук
Фото: Пресс-служба полпредства УрФО
Темой встречи стало социально-экономическое развитие Югры. Артем Жога отметил подписание Югрой важных соглашений на ПМЭФ, которые создадут новые рабочие места в регионе. Кроме того ведется строительство крупнейшего инфраструктурного объекта округа — моста через реку Обь в Сургуте.
«Работа идет с опережением графика, сдача запланирована уже в этом году. Уверен, с появлением моста экономика субъекта получит мощный стимул для развития», — подчеркнул Артем Жога.
В ходе встречи были затронуты вопросы работы с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, которые в перспективе станут основой нефтедобычи. Текущие извлекаемые запасы нефти в Югре оцениваются в 11 млрд т.
Руслан Кухарук отметил успешную реализацию инвестиционных проектов в Югре благодаря поддержке полпреда и взаимодействию с партнерами. «Особое внимание уделяется внедрению цифровых решений, которые становятся неотъемлемой частью всех отраслей, включая ключевую для нас нефтегазовую сферу»,— отметил глава региона.