Жога и Кухарук обсудили социально-экономическое развитие Югры на ПМЭФ

Полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога провел рабочую встречу с губернатором Югры Русланом Кухаруком на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото слева Артем Жога, справа Руслан Кухарук

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО На фото слева Артем Жога, справа Руслан Кухарук

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

Темой встречи стало социально-экономическое развитие Югры. Артем Жога отметил подписание Югрой важных соглашений на ПМЭФ, которые создадут новые рабочие места в регионе. Кроме того ведется строительство крупнейшего инфраструктурного объекта округа — моста через реку Обь в Сургуте.

«Работа идет с опережением графика, сдача запланирована уже в этом году. Уверен, с появлением моста экономика субъекта получит мощный стимул для развития», — подчеркнул Артем Жога.

В ходе встречи были затронуты вопросы работы с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, которые в перспективе станут основой нефтедобычи. Текущие извлекаемые запасы нефти в Югре оцениваются в 11 млрд т.

Руслан Кухарук отметил успешную реализацию инвестиционных проектов в Югре благодаря поддержке полпреда и взаимодействию с партнерами. «Особое внимание уделяется внедрению цифровых решений, которые становятся неотъемлемой частью всех отраслей, включая ключевую для нас нефтегазовую сферу»,— отметил глава региона.

Полина Щуцкая