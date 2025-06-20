Банк Уралсиб и Башкортостан начали новый трехлетний этап сотрудничества

19 июня на Петербургском международном экономическом форуме премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров и Председатель Правления Банка Уралсиб Алексей Сазонов подписали дорожную карту сотрудничества на период 2025–2027 годы. Документ подписан в рамках соглашения о сотрудничестве, действующего с 2019 года. В нем обозначены ключевые направления взаимодействия региона и банка, а также ключевые совместные проекты на ближайшие три года.

Фото: пресс-служба Правительства Республики Башкортостан

«Мы начали новый этап сотрудничества, я уверен, что он будет не менее эффективным и результативным, чем предыдущий трехлетний период, итоги которого были высоко оценены сторонами соглашения, – отмечает Алексей Сазонов. – Башкортостан для нас является одним из крупнейших и важнейших регионов присутствия, здесь мы видим большой интерес к плодотворному взаимодействию и хорошую профессиональную экспертизу на всех уровнях. И это дает уверенность в том, что все намеченные в дорожной карте планы будут реализованы максимально эффективно».

Особое внимание в дорожной карте уделено возможному участию банка в крупных проектах республики, поддержке малого и среднего бизнеса, развитию банковской инфраструктуры в республике и ключевых масштабных совместных программ – таких как «Жилстройсбережения» и карта жителя «Алга, Башкортостан». Кроме того, предусмотрены инициативы по поддержке социальных проектов и повышения финансовой грамотности населения.

«Наш план содержит 6 разделов и 26 мероприятий. Так, в рамках дорожной карты рассматриваем возможность включения Уралсиба в инвестиционные проекты наших преференциальных территорий, системообразующих предприятий, в программы кредитования субъектов МСП. Планируем привлекать партнеров к участию в целевых программах жилищного кредитования, в том числе для бюджетников и с господдержкой. Это эффективный инструмент, который позволит выстроить наши отношения максимально продуктивно и достичь определенных результатов уже к концу этого года», – прокомментировал подписание документа Андрей Назаров.

Сотрудничество между банком Уралсиб и республикой Башкортостан поможет закрепить уже достигнутые результаты и положительно скажется на экономическом и социальном развитии региона.

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