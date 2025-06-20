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На территории ТОР «Гуково» запустят производство полиэтиленовых труб

На территории опережающего развития «Гуково» построят завод по производству полиэтиленовых труб. Реализацией проекта займется ЗАО «Петерпайп», которая планирует инвестировать в строительство 500 млн руб. Соответствующее соглашение подписали врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и генеральный директор компании Александр Махонин.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным системы СПАРК, ЗАО «Петерпайп» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 1994 году. Основная деятельность компании —производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Продукцию «Петерпайп» поставляет на предприятия жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов северо-запада и юга России. Выручка предприятия за 2024 год составила 5,3 млрд руб., чистая прибыль — более 846 млн руб.

Мария Хоперская

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