Минюст признал иноагентом публициста Бориса Стомахина

Минюст обновил реестр иностранных агентов, в него вошли бывший депутат Николай Бобринский, хирург Александр Ванюков, правозащитница Анастасия Гарина, драматург Артур Соломонов, публицист Борис Стомахин, активист Александр Хмелев, аналитик Иван Шукшин. Также в реестр включили медиапроект «Горби медиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Стомахин (признан иноагентом)

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Борис Стомахин (признан иноагентом)

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Согласно сообщению ведомства, внесенные в перечень распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.

По состоянию на 20 июня, в реестре числятся 1020 физических и юридических лиц (включая тех, с кого уже сняли статус).

Полина Мотызлевская