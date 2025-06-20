Дом культуры в Милютинском районе открыли после капремонта

В Милютинском районе завершили капитальный ремонт Дома культуры. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Из сообщения следует, что с момента открытия ДК в 1989 году здание не ремонтировали. Реконструкция объекта проводится впервые. На эти цели из бюджета области выделили 384,9 млн руб. Кроме того, на оснащение здания направили 3,4 млн руб., из них 2,8 млн руб. — из федерального бюджета.

В здании Дома культуры находятся отдел ЗАГС, отдел культуры районной администрации и детско-юношеская спортивная школа. Также там расположены киноконцертный зал на 500 мест (и малый зал на 100 мест), дискотечный и хореографический залы, хоровая и театральная студии, гримерные комнаты, костюмерная, художественная мастерская, спортивный зал.

Мария Хоперская