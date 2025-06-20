ПМЭФ-2025: ГК «Титан», ФРП и Правительство Омской области подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание трехстороннего соглашения между ГК «Титан», Фондом развития промышленности (ФРП) и Правительством Омской области. ФРП направит почти 1 млрд рублей на локализацию нового производства низкомолекулярного полиизобутилена (ПИБ) ГК «Титан» в Омске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Правительства Омской области Фото: Предоставлено пресс-службой Правительства Омской области

В церемонии подписания соглашения приняли участие директор ФРП Роман Петруца, Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский и Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Согласно документу, ФРП предоставит льготный заем в размере 949 млн рублей компании «Омский каучук» (входит в ГК «Титан»). Средства будут направлены на создание в Омской области импортозамещающего производства низкомолекулярного ПИБ.

Группа компаний «Титан» создаст импортозамещающее производство низкомолекулярного ПИБ на основе современной российской технологии. Проект предусматривает стопроцентную локализацию – при производстве будет использоваться российское сырье. ПИБ применяется при производстве смазочных материалов, клеев, герметиков, уплотнителей, косметики и средств личной гигиены.

Ранее «Омский каучук» успешно реализовал три проекта с привлечением займов ФРП: по выпуску кумола на цеолитном катализаторе, фенола и изопропанола.

Виталий Хоценко, Губернатор Омской области:

«Проект по выпуску низкомолекулярного полиизобутилена – это важный шаг для укрепления промышленной базы Омской области. Он отвечает стратегическим целям технологического суверенитета и импортозамещения, а также дает региону новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления. Поддержка таких инициатив – наш приоритет».

Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан»:

«Группа компаний “Титан” в настоящий момент работает над реализацией 11 инвестпроектов, которые позволят полностью заместить на российском рынке дефицитные продукты мало- и среднетоннажной химии. В этом году мы планируем запустить два новых уникальных для нашей страны производства в Омске – низкомолекулярного полиизобутилена и изофорона, что отвечает задачам по достижению технологического суверенитета».

Роман Петруца, директор ФРП:

«Химическая промышленность стабильно входит в тройку лидеров по объему привлеченных займов от Фонда развития промышленности. Благодаря займам ФРП в стране создаются современные производства полимерных автокомпонентов, композиционных материалов, профессиональной и бытовой химии, клеев, красок и другой востребованной химической продукции. Новый проект “Омского каучука” позволит организовать выпуск полностью отечественного низкомолекулярного полиизобутилена – компонента, который повысит уровень локализации конечной продукции в самых разных отраслях – от машиностроения до косметической индустрии. Фонд предоставит предприятию 949 млн рублей».

АО ГК «Титан»