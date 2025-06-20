В центральной больнице Ульяновска остановлен разлив мазута
Ситуация с разливом мазута на территории Центральной городской клинической больницы Ульяновска стабилизирована. Место разлива засыпано сорбентом, это помогло локализовать проблему, сообщает региональный минздрав.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
В настоящее время больница готовит контракт с городской организацией для полного устранения последствий разлива. Инцидент произошел 17 июня после сильных дождей, когда было обнаружено вещество, похожее на мазут.
Руководство больницы оперативно отреагировало на проблему и вызвало сотрудников Управления гражданской защиты. Были приняты меры для обволовки разлива и ограждения территории. За счет этого удалось предотвратить дальнейшее распространение вещества. Контрольные органы начали проверку по факту инцидента.