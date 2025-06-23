Совет Высокогорского муниципального района Татарстана закупит гибридный автомобиль Voyah Dream EVR LR или эквивалент стоимостью 9,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совет Высокогорского района закупит гибридный минивэн за 9,5 млн рублей

Фото: Официальный сайт представителя бренда Voyah в России Совет Высокогорского района закупит гибридный минивэн за 9,5 млн рублей

Фото: Официальный сайт представителя бренда Voyah в России

Контракт предусматривает поставку автомобиля до 31 августа 2025 года. Финансирование будет осуществляться из муниципального бюджета и других источников.

Voyah Dream EVR LR — китайский премиальный гибридный минивэн мощностью 422 лошадиные силы с полным приводом. Автомобиль позиционируется производителем как «роскошный офис на колесах» с запасом хода до 915 км. В российских дилерских центрах модель продается по цене от 6,8 млн до 12,8 млн руб. в зависимости от комплектации.

Анар Зейналов