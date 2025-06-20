В Ростове за незаконный сбыт наркотиков осудили группировку из 10 человек

Советский районный суд г.Ростова-на-Дону осудили группировку из 10 человек. Их признали виновными в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ), совершении незаконных сбытов и покушений на сбыт наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ), а также легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершенных преступлений (ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

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В ходе следствия была установлена причастность подсудимых, помимо организации преступного сообщества, к трем эпизодам незаконных сбытов наркотических средств через «Интернет» в крупном размере, 20 эпизодам покушений вышеуказанное преступление, а также к отмыванию денежных средств в сумме 255 млн руб. В ходе судебного разбирательства подсудимые вину не признали.

Приговором суда обвиняемым назначены следующие наказания: Аксенову Егану Эдуардовичу — 20 лет колонии со штрафом в размере 3 млн руб., Кожаненко Екатерине Ивановне, Булгаковой Наталье Федоровне, Аксеновой Нарине Леонидовне и Николаенко Русалине Ильиничне — 17 лет колонии со штрафом в размере 1 млн руб., Белашову Радже Владимировичу — 14 лет колонии и штраф в размере 1 млн руб., Алексаняну Карену Гамлетовичу — 15 лет колонии и штраф в размере 1 млн руб., Багдасаряну Артуру Бориковичу и Костенко Елене Сергеевне — 12 лет колонии и штраф в размере 1 млн руб., Хлебниковой Елене Николаевне — 13 лет и 6 месяцев колонии и штраф в размере 1 млн руб.

Кроме того, в доход государства конфискована денежная сумма в размере 265,6 млн руб. Ее взыскали с осужденных в солидарном порядке.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Мария Хоперская