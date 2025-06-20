В Ставрополе построят медцентр вместимостью 1 тысячи койко-мест
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на полях ПЭМФ-2025 договорился с холдингом «Инфратех Концессии» о строительстве в Ставрополе больницы вместимостью свыше тысячи койко-мест. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Ставропольская агломерация растет, нужно больше современных крупных медучреждений. Именно такой должна стать новая больница»,— рассказал глава региона.
Переговоры о создании нового медицинского учреждения Владимиров провел с генеральным директором инфраструктурного холдинга «Инфратех Концессии» Андреем Кузнецовым.