Модернизация железных дорог к южным портам завершится в июле

Выделенные на 2025 год 9 млрд руб. на модернизацию железнодорожной инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна ОАО «РЖД» освоит к июлю. Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на заместителя гендиректора Андрея Макарова.

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«В прошлом году по Азово-Черноморскому бассейну мы выполнили работ на 40 млрд руб. Это, в первую очередь, большой проект обхода Саратова и подходы к портам Новороссийска, Тамани. В этом году лимит составляет 9 млрд руб., в принципе я думаю что в июле мы его закончим вырабатывать»,— рассказал господин Макаров в ходе сессии «О финансировании инфраструктуры как основы экономического роста» на ПМЭФ-2025.

Продолжение финансирования проектов в регионе пока не планируется, уточнил представитель РЖД.

«Будут бюджетные источники — будет рассматриваться вопрос об увеличении финансирования работ»,— пояснил Андрей Макаров.

Напомним, в 2024 году стало известно о планах увеличить пропускную способность железных дорог к портам Азово-Черноморского бассейна до 152 млн тонн к 2030 году. Министр экономразвития РФ Максим Решетников заявлял, что перевалка грузов через регион может достичь 363 млн тонн благодаря модернизации портов Новороссийска и Тамани.

По итогам 2023 года грузооборот портов Азово-Черноморья составил 291,4 млн тонн — более чем на 10% больше показателя 2022 года. Модернизация железнодорожной инфраструктуры проводится в рамках федерального проекта «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна», уточнили в сообщении.

Валентина Любашенко