«Рок-острова», «Полет над гнездом кукушки», «Дон Кихот» и «Лига теней»
Куда сходить и что посмотреть в Уфе с 21 по 27 июня
В ближайшую неделю в Уфе выступит группа «Рок-острова», состоятся концерты «Туган Телдэ-Сабантуй» и детской студии при ансамбле народного танца имени Файзи Гаскарова. В театрах покажут «Полет над гнездом кукушки», «Дон Кихота», «Необычную историю в обычной деревне». В кинотеатрах — премьеры: «Материалистка», «Лига теней», «Кроссы», «Игра в кальмара: перезагрузка» и «Магия четырех стихий».
Оркестр в Башкирском театре оперы и балета
Фото: Ксения Федорова
Концерты
22 июня в Конгресс-холле «Торатау» оркестр Cagmo исполнит баллады легендарной панк-рок группы «Король и Шут». Оркестровое звучание композиций оживит фантастические сюжеты песен и позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад: «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и многие другие хиты, ставшие классикой русского рока.
Лето — время отпусков. Кто-то поедет отдыхать в родных краях, кому-то ближе (и духовно, и финансово) отдых на островах. Уфимцев, которые хотят на острова, но не могут себе этого позволить по тем или иным обстоятельствам, ждут 25 июня в ресторане «Максимилианс». Здесь состоится концерт популярной группы «Рок-острова». Коллектив Владимира Захарова исполнит свои самые популярные песни: «Белым снегом», «Костры», «Встречи» и, конечно же, «Ничего не говори».
26 июня во Дворце молодежи — концерт «Туган Телдэ-Сабантуй». Выступят известные в Башкирии и Татарстане артисты: Гузель Уразова и Ильдар Хакимов, Вадим Захаров, Газим Ильясов, Идрис Калимуллин, Сирина Зайнутдинова, Альберт Валиуллин, Рафис Калимуллин, Айдар и Алмаз Юнусовы и другие. «Концерт будет наполнен самыми сочными хитами от звезд нашей эстрады и молодых талантов! Специально для тех, кто не может усидеть на месте и любит танцевать, танцевальная зона прямо у сцены!» — обещают организаторы.
В тот же день, 26 июня, в ГКЗ «Башкортостан» состоится большой концерт детской студии при ансамбле народного танца имени Файзи Гаскарова. Маленькие «гаскаровцы» представят концертную программу «Истории маленьких героев».
Главный режиссер самарского театра драмы Валерий Гришко
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Спектакли
25 июня в Русском драматическом театре покажут спектакль «Полет над гнездом кукушки» по одноименному роману Кена Кизи. Психиатрическая лечебница, в которой происходит действие романа, однозначно является образом окружающего нас мира, системы, делающей людей послушными и безропотными. Какой выход? Сопротивление, протест, бунт. Вот и появляется в клинике главный герой — бунтарь Макмэрфи, личность яркая и жизнерадостная, остроумная и изобретательная. А главное — сильная и бесстрашная. И система трещит по швам, а ее воплощение — старшая сестра Рэтчед вступает с разрушителем всех устоев в смертельную схватку. Постановка Самарского академического театра драмы. Режиссер-постановщик — Валерий Гришко. В ролях: Иршат Байбиков, Владимир Гальченко, Анастасия Ермилина, Виктор Мирный, Владимир Сухов, Алексей Егоршин, Максим Горюшкин и другие.
«Необычная история в обычной деревне» разыграется в Башкирском театре драмы 25 июня. Обычная деревня, обычные люди. Среди них — обычная старушка Шарифа и ее муж Гиззат. В их доме поселяется девушка с обычным именем Йондоз. Гиззат влюбляется в нее и ...приступает к воплощению своей необычной мечты. Режиссер — Арслан Янбеков. В ролях: Гузяль Маликова, Ринат Баймурзин, Азамат Гафаров, Рауис Загитов, Илдар Гумеров, Ильдар Саитов и другие.
«Дон Кихот» можно будет посмотреть 27 июня в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета. Всемирно известная история о странствованиях испанского Идальго ради подвигов во имя дамы сердца — прекрасной Дульсинеи. Режиссер — Юрий Григорович. В ролях: Ян Валеев, Радмир Кадыров, Валерия Исаева и другие.
Актер Омар Си
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Кино
В Уфимских кинотеатрах — несколько премьер.
Мелодрама «Материалистка». Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все. Мастерски соединяя сердца, сама она остается убежденной холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддается никаким формулам и расчетам. В ролях: Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль, Марин Айрленд, Даша Некрасова и другие.
Боевик «Лига теней». Когда-то Кира и Дэвид были лидерами секретной организации наемников, но нарушили одно из главных правил — влюбились друг в друга. Отныне их ждет жизнь в подполье и воспитание сына в бегах. За их головы назначена награда, а на хвосте у них — самые опасные наемники в мире. Теперь им придется вооружиться всем своим опытом, чтобы остаться в живых. В ролях: Омар Си, Керри Вашингтон, Марк Стронг, Давайн Джой Рэндольф и другие.
Мультфильм «Кроссы». Тай и Максин — неразлучная парочка элитных кроссовок, с которых всю жизнь буквально сдували пылинки. Бег на улице, игра в мяч или прилипшие к подошве жвачки — явно не для них. Но однажды модную пару разлучают. Теперь им придется затянуть шнуровку потуже и глотнуть уличной жизни Нью-Йорка, чтобы вновь найти друг друга.
Триллер «Игра в кальмара: перезагрузка». Группа блогеров, желающих прославиться, решает принять участие в необычном квесте. Их ждут самые разнообразные и изощренные игры на выживание, а с каждым новым уровнем ставки только повышаются. Кто же победит в новой игре? В ролях: Вачиравит Пайсарнкулвонг, Ворранит Тхаворнвонг, Чалонграт Новсамронг и другие.
Семейное кино «Магия четырех стихий». Юная Ива получает в наследство от бабушки домик в заколдованном лесу и магический дар — она должна стать хранительницей стихии огня. Вместе со своим верным помощником огненным лисом она отправляется на поиски чародеек, отвечающих за стихии воды, земли и воздуха. Только объединив свои силы, они могут спасти волшебный мир. В ролях: Том Хансльмайер, Кора Трубе, Анна фон Зельд, Мари Эмбер и другие.