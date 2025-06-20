«Рок-острова», «Полет над гнездом кукушки», «Дон Кихот» и «Лига теней»

В ближайшую неделю в Уфе выступит группа «Рок-острова», состоятся концерты «Туган Телдэ-Сабантуй» и детской студии при ансамбле народного танца имени Файзи Гаскарова. В театрах покажут «Полет над гнездом кукушки», «Дон Кихота», «Необычную историю в обычной деревне». В кинотеатрах — премьеры: «Материалистка», «Лига теней», «Кроссы», «Игра в кальмара: перезагрузка» и «Магия четырех стихий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оркестр в Башкирском театре оперы и балета

Фото: Ксения Федорова Оркестр в Башкирском театре оперы и балета

Фото: Ксения Федорова

Концерты

22 июня в Конгресс-холле «Торатау» оркестр Cagmo исполнит баллады легендарной панк-рок группы «Король и Шут». Оркестровое звучание композиций оживит фантастические сюжеты песен и позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад: «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и многие другие хиты, ставшие классикой русского рока.

Лето — время отпусков. Кто-то поедет отдыхать в родных краях, кому-то ближе (и духовно, и финансово) отдых на островах. Уфимцев, которые хотят на острова, но не могут себе этого позволить по тем или иным обстоятельствам, ждут 25 июня в ресторане «Максимилианс». Здесь состоится концерт популярной группы «Рок-острова». Коллектив Владимира Захарова исполнит свои самые популярные песни: «Белым снегом», «Костры», «Встречи» и, конечно же, «Ничего не говори».

26 июня во Дворце молодежи — концерт «Туган Телдэ-Сабантуй». Выступят известные в Башкирии и Татарстане артисты: Гузель Уразова и Ильдар Хакимов, Вадим Захаров, Газим Ильясов, Идрис Калимуллин, Сирина Зайнутдинова, Альберт Валиуллин, Рафис Калимуллин, Айдар и Алмаз Юнусовы и другие. «Концерт будет наполнен самыми сочными хитами от звезд нашей эстрады и молодых талантов! Специально для тех, кто не может усидеть на месте и любит танцевать, танцевальная зона прямо у сцены!» — обещают организаторы.

В тот же день, 26 июня, в ГКЗ «Башкортостан» состоится большой концерт детской студии при ансамбле народного танца имени Файзи Гаскарова. Маленькие «гаскаровцы» представят концертную программу «Истории маленьких героев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный режиссер самарского театра драмы Валерий Гришко

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Главный режиссер самарского театра драмы Валерий Гришко

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Спектакли

25 июня в Русском драматическом театре покажут спектакль «Полет над гнездом кукушки» по одноименному роману Кена Кизи. Психиатрическая лечебница, в которой происходит действие романа, однозначно является образом окружающего нас мира, системы, делающей людей послушными и безропотными. Какой выход? Сопротивление, протест, бунт. Вот и появляется в клинике главный герой — бунтарь Макмэрфи, личность яркая и жизнерадостная, остроумная и изобретательная. А главное — сильная и бесстрашная. И система трещит по швам, а ее воплощение — старшая сестра Рэтчед вступает с разрушителем всех устоев в смертельную схватку. Постановка Самарского академического театра драмы. Режиссер-постановщик — Валерий Гришко. В ролях: Иршат Байбиков, Владимир Гальченко, Анастасия Ермилина, Виктор Мирный, Владимир Сухов, Алексей Егоршин, Максим Горюшкин и другие.

«Необычная история в обычной деревне» разыграется в Башкирском театре драмы 25 июня. Обычная деревня, обычные люди. Среди них — обычная старушка Шарифа и ее муж Гиззат. В их доме поселяется девушка с обычным именем Йондоз. Гиззат влюбляется в нее и ...приступает к воплощению своей необычной мечты. Режиссер — Арслан Янбеков. В ролях: Гузяль Маликова, Ринат Баймурзин, Азамат Гафаров, Рауис Загитов, Илдар Гумеров, Ильдар Саитов и другие.

«Дон Кихот» можно будет посмотреть 27 июня в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета. Всемирно известная история о странствованиях испанского Идальго ради подвигов во имя дамы сердца — прекрасной Дульсинеи. Режиссер — Юрий Григорович. В ролях: Ян Валеев, Радмир Кадыров, Валерия Исаева и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Омар Си

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Актер Омар Си

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кино

В Уфимских кинотеатрах — несколько премьер.

Мелодрама «Материалистка». Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все. Мастерски соединяя сердца, сама она остается убежденной холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддается никаким формулам и расчетам. В ролях: Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль, Марин Айрленд, Даша Некрасова и другие.

Боевик «Лига теней». Когда-то Кира и Дэвид были лидерами секретной организации наемников, но нарушили одно из главных правил — влюбились друг в друга. Отныне их ждет жизнь в подполье и воспитание сына в бегах. За их головы назначена награда, а на хвосте у них — самые опасные наемники в мире. Теперь им придется вооружиться всем своим опытом, чтобы остаться в живых. В ролях: Омар Си, Керри Вашингтон, Марк Стронг, Давайн Джой Рэндольф и другие.

Мультфильм «Кроссы». Тай и Максин — неразлучная парочка элитных кроссовок, с которых всю жизнь буквально сдували пылинки. Бег на улице, игра в мяч или прилипшие к подошве жвачки — явно не для них. Но однажды модную пару разлучают. Теперь им придется затянуть шнуровку потуже и глотнуть уличной жизни Нью-Йорка, чтобы вновь найти друг друга.

Триллер «Игра в кальмара: перезагрузка». Группа блогеров, желающих прославиться, решает принять участие в необычном квесте. Их ждут самые разнообразные и изощренные игры на выживание, а с каждым новым уровнем ставки только повышаются. Кто же победит в новой игре? В ролях: Вачиравит Пайсарнкулвонг, Ворранит Тхаворнвонг, Чалонграт Новсамронг и другие.

Семейное кино «Магия четырех стихий». Юная Ива получает в наследство от бабушки домик в заколдованном лесу и магический дар — она должна стать хранительницей стихии огня. Вместе со своим верным помощником огненным лисом она отправляется на поиски чародеек, отвечающих за стихии воды, земли и воздуха. Только объединив свои силы, они могут спасти волшебный мир. В ролях: Том Хансльмайер, Кора Трубе, Анна фон Зельд, Мари Эмбер и другие.