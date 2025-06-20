ПМЭФ 2025: ГК «Титан», Правительство Ростовской области и Южный федеральный университет подписали Соглашение в сфере развития кадрового потенциала

В рамках Петербургского международного экономического форума ГК «Титан», Правительство Ростовской области и Южный федеральный университет подписали Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов для нефтехимической отрасли. Свои подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности Губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский и исполняющий обязанности ректора Южного федерального университета Инна Шевченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Правительства Ростовской области Фото: Предоставлено пресс-службой Правительства Ростовской области

Сотрудничество направлено на развитие кадрового потенциала промышленного комплекса Ростовской области и охватывает несколько ключевых направлений работы, включая подготовку и переподготовку специалистов для стратегических направлений деятельности компании, разработку и внедрение совместных образовательных программ, сотрудничество в рамках инновационных проектов.

Важной частью соглашения станет подготовка молодых специалистов. Группа компаний «Титан» уже активно сотрудничает с Южным федеральным университетом по ряду проектов, связанных с разработкой технологий микрофлюидного синтеза, поэтому подписание соглашения станет еще одним важным шагом на пути объединения научного и образовательного потенциала и будет способствовать развитию высокотехнологичных решений и привлечению новых кадров для нефтехимической отрасли Ростовской области.

Юрий Слюсарь, Врио Губернатора Ростовской области:

«Один из вызовов для развития экономики и промпроизводств – профессиональные кадры. Подписанное соглашение улучшит систему целевой подготовки специалистов для крупных федеральных проектов, реализуемых в регионе, а также поможет выпускникам университета в трудоустройстве на предприятия нефтехимической отрасли Ростовской области».

Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан»:

«Совместно с Южным федеральным университетом при поддержке программы «Приоритет-2030» мы успешно реализуем проекты по разработке технологий микрофлюидного синтеза и уже достигли конкретных результатов. Главный значимый для нас эффект – это существенное сокращение сроков разработки стратегически важных материалов и химических реактивов. Центры микрофлюидных технологий и малотоннажной химии Южного федерального университета действуют как научно-исследовательские подразделения, решающие конкретные задачи на стыке науки и производства. Развиваемые нами микрофлюидные технологии позволят заменить импортные аналоги отечественными разработками менее чем за год, а также начать выпуск новых, усовершенствованных продуктов. Это открывает возможности для опережающего импорта и включения университетов в технологические цепочки страны».

Инна Шевченко, исполняющая обязанности ректора Южного федерального университета:

«Партнерство с ГК «Титан» имеет стратегическое значение для нашего университета, поскольку мы сотрудничаем с одним из крупнейших и важнейших игроков российской нефтехимической отрасли. Особую важность для нас представляет региональный аспект этого соглашения – крупные проекты федерального масштаба, реализуемые в Ростовской области, требуют мощной научно-образовательной поддержки, которую может обеспечить ЮФУ в рамках программы «Приоритет 2030». Наше партнерство направлено на достижение технологического лидерства, и мы уверены, что совместные разработки в области микрофлюидных технологий и подготовка высококвалифицированных кадров станут важным вкладом в укрепление технологического суверенитета страны».

АО ГК «Титан»