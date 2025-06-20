В Адыгее задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Турции

Сотрудники полиции Адыгеи задержали гражданина Турции, находившегося в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мае 2025 года в Национальное центральное бюро Интерпола МВД России поступил запрос от турецких правоохранительных органов на помощь в розыске 47-летнего мужчины. Фигурант обвиняется в угрозах убийством и нанесении телесных повреждений супруге. По решению суда Турции злоумышленник был приговорен к длительному сроку заключения, однако скрылся и был объявлен в международный розыск.

По оперативной информации, подсудимый проживал в Майкопе. Совместно с управлением уголовного розыска МВД по РА сотрудники НЦБ Интерпола провели комплекс мероприятий и установили его местонахождение. Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Турцию.

Анна Гречко