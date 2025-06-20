Дожди ожидаются на территории Удмуртии в выходные дни

В ближайшие дни в Удмуртии прогнозируются дожди различной интенсивности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Гидрометцентра. К понедельнику осадки должны прекратиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В предстоящую ночь, 21 июня, местами в регионе отметится туман, столбик термометра опустится до 10-15°С. Завтра днем на большей территории республики продолжатся кратковременные дожди, местами возможны грозы, температура воздуха поднимется до 17-22°С.

В ночь на воскресенье, 22 июня, осадки сохранятся: днем зона дождей начнет смещаться восточнее по региону. Температура воздуха ночью в этот день ожидается в пределах 9-14°С, днем — 13-18°С. С понедельника, 23 июня, осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит 5-10°С, днем — 14-19°С. По предварительному прогнозу, в середине следующей недели вновь ожидаются дожди.