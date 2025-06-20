Владелец ТЗ «Богородский хлеб» взыскал компенсацию с Геленджикского хлебозавода

Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск омского ООО «Богородский каравай» к ООО «Хлеб-Сервис» (Геленджикский хлебозавод) о взыскании компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком (ТЗ) «Богородский хлеб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ООО «Богородский каравай» обладает исключительным правом на товарный знак «Богородский хлеб» по свидетельству РФ №512592 от 7 мая 2014 года. Знак зарегистрирован для товаров 30-го класса — мука, зерновые продукты и хлебобулочные изделия. Срок действия права продлен до 8 февраля 2033 года.

В 2024 году истец узнал о нарушении своих прав со стороны ООО «Хлеб-Сервис», которое использовало обозначение «Богородский» в названии хлеба без согласия правообладателя. В качестве доказательств компания представила кассовый чек, подтверждающий продажу хлеба с таким обозначением производства Геленджикского хлебозавода, скриншоты сайта ответчика, декларацию соответствия товаров и другие материалы.

Истец требовал взыскать 5 млн руб., ответчик просил отказать в удовлетворении требований либо снизить размер компенсации до 10 тыс. руб.

Суд взыскал с ООО «Хлеб-Сервис» 10 тыс. руб. компенсации за незаконное использование обозначения, схожего с товарным знаком, а также 50,3 тыс. руб. судебных расходов. Компания также обязана в течение 30 дней с момента вступления решения в силу опубликовать за свой счет информацию о нарушении в официальном бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности с указанием действительного правообладателя.

Лия Пацан