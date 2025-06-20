Компания судится с Дом.РФ за землю в Дагомысе площадью 40 тысяч «квадратов»

Арбитражный суд Краснодарского края возбудил дело по иску ООО «Галеос» к АО Дом.РФ и Федеральному агентству по управлению государственным имуществом о предоставлении в аренду земельного участка площадью 40,9 тыс. кв. м в Сочи. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, компания требует признать незаконным бездействие ответчиков, которые не рассмотрели по существу обращения от 27 февраля и 7 марта 2025 года о предоставлении в аренду земли. Участок расположен в Лазаревском районе курорта, в поселке Дагомыс по улице Ленинградская.

ООО «Галеос» просит обязать Росимущество и Дом.РФ в течение 30 дней после вступления решения в силу направить подписанный проект договора аренды без проведения торгов. Также истец требует взыскать с ответчиков судебные расходы в размере 80 тыс. руб.

К участию в деле в качестве третьего лица привлечена Генеральная прокуратура России.

Предварительное судебное заседание назначено на 25 июня 2025 года.

Суд поручил заявителю получить ответ Росимущества и выписку из ЕГРН по объекту. Заинтересованные лица должны представить мотивированные отзывы на исковое заявление.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Галеос» зарегистрировано в Геленджике в 2001 году. Общество занимается деятельностью заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Учредитель — Пантелей Солахов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Убыток предприятия за 2024 год составил 1,4 млн руб.

Тат Гаспарян