На Пушкинской в Ростове восстанавливают уличное освещение

На улице Пушкинской в Ростове-на-Дону аварийная бригада восстанавливает уличное освещение. Дерево, которое упало из-за сильного ветра, повредило опору и три фонаря. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Из сообщения следует, что сегодня, 20 июня, специалисты восстанавливают опору. Новый столб уже установили и зацементировали. В субботу, 21 июня, бригада займется заменой 500 метров подсветки и плафонов.

Работы продлятся до понедельника.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в четверг, 19 июня, штормовой ветер повалил 13 деревьев. Специалисты ликвидировали последствия падений 7 деревьев. Работы продолжаются.

Мария Хоперская