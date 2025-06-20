Кубанские налогоплательщики уплатят в бюджет 6,2 млрд рублей НДФЛ

Налоговые органы Краснодарского края ожидают поступлений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 6,2 млрд руб. по итогам декларационной кампании за 2024 год. Как сообщили в пресс-службе краевого управления Федеральной налоговой службы (ФНС), объем начислений вырос на 83,8% по сравнению с предыдущим годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Свои доходы задекларировали 35 тыс. жителей региона, а также 5,9 тыс. индивидуальных предпринимателей и представителей частных профессий — адвокатов, нотариусов и арбитражных управляющих. Отдельно отмечается, что показатели по числу поданных деклараций в этих категориях составили 140,8% к уровню прошлого года.

Налогоплательщики обязаны до 15 июля уплатить исчисленный НДФЛ, если в 2024 году получили доходы от продажи недвижимости (в случае владения менее минимального срока), сдачи имущества в аренду, выигрышей в лотерею, получения подарков от лиц, не являющихся близкими родственниками, или при наличии иностранных источников дохода.

В УФНС напомнили, что в случае непредставления декларации налог будет исчислен на основании сведений, имеющихся в распоряжении инспекции. При этом при заниженной стоимости сделки (менее 70% от кадастровой) расчет будет производиться исходя из кадастровой стоимости. В подобных случаях возможны доначисления налога, пени и штрафы. При дарении объекта недвижимости налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости без понижающего коэффициента и по ставке 13%.

Вячеслав Рыжков