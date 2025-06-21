«Кубань Кредит» предлагает редкие памятные монеты Банка России
Банк «Кубань Кредит» информирует продаже двух новых памятных монет из драгоценных металлов, выпущенных Банком России ограниченным тиражом. Эксклюзивные коллекционные предметы доступны клиентам во всех дополнительных офисах банка.
Первая монета посвящена знаменательной исторической дате — 300-летию учреждения ордена Святого Александра Невского. Она отчеканена из серебра. Номинал — 3 рубля. На оборотной стороне — рельефное и цветное изображение знака ордена, его звезды и ленты. Фоном служит фрагмент Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры с тончайшей гравировкой, выполненной методом лазерного матирования. Тираж монеты, выпущенной 6 мая 2025 года — всего 3 000 экземпляров. Цена — 23 000 рублей.
Вторая монета отсылает к 100-летию легендарного Международного детского центра «Артек». Она отчеканена в качестве «пруф» и, как первая монета, выпущена строго лимитированным тиражом всего 3 000 штук. Это напоминание о пути «Артека» – от палаточного лагеря у подножия Аю-Даг в 1925 году до крупнейшей международной «столицы детства», принявшей более 1,8 миллиона детей. Приобрести ее можно за 14 700 рублей.
Подробная информация — в офисах банка, на сайте или в Контакт-центре по телефонам 8 800-555-25-18 или *2518 (звонок с мобильного бесплатный).
Реклама