Свинокомплексы на Дону сократили производственную мощность на 12%

По итогам первых пяти месяцев этого года сельхозпредприятия в Ростовской области сократили производство и реализацию свинины на 12%. Это следует из отчета Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Из статистических данных следует, что региональный промсектор произвел на убой 17,4 тыс. т продукции в живом весе. В 2024 году этот показатель составлял 19,7 тыс. т. В мае производство упало на 13%, до 3,4 тыс. т.

В целом свиноводческие предприятия Юга в этом году нарастили объемы производства. Общий объем составил 97,5 тыс. т в живом весе, что почти на 4% выше, чем в 2024 году. Более половины этого объема обеспечил Краснодарский край (54 тыс. т), который увеличил производство на 12,6%.

Мария Хоперская