Суд рассмотрит дело о получении взяток директором Самарского филиала Волжского госуниверситета

В Самаре в Железнодорожный районный суд направили уголовное дело в отношении директора филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Он обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2016-2024 гг директор филиала «незаконно предоставил в пользование индивидуальному предпринимателю участок акватории водно-спортивной лаборатории для размещения плавучего банного комплекса».

Директор ежемесячно получал от предпринимателя деньги и пользовался банными услугами на безвозмездной основе «за предоставление возможности размещения коммерческого объекта». Сумма взяток составила свыше 1,3 млн руб.

Руфия Кутляева