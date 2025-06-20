Жителя Самары будут судить за незаконную регистрацию 18-и мигрантов
В Самаре в суд направлено уголовное дело о фиктивной постановке на учет и регистрации иностранных граждан. Обвиняемым является 55-летний местный житель, сообщили сегодня в областной прокуратуре.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, гражданин с сентября 2023 по август 2024 года оформил 18-и иностранным гражданам фиктивную постановку на учет по месту пребывания и регистрацию по месту своего жительства.
Уголовное дело будет рассматриваться в Советском районном суде.