Жителя Самары будут судить за незаконную регистрацию 18-и мигрантов

В Самаре в суд направлено уголовное дело о фиктивной постановке на учет и регистрации иностранных граждан. Обвиняемым является 55-летний местный житель, сообщили сегодня в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, гражданин с сентября 2023 по август 2024 года оформил 18-и иностранным гражданам фиктивную постановку на учет по месту пребывания и регистрацию по месту своего жительства.

Уголовное дело будет рассматриваться в Советском районном суде.

Алексей Алексеев