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Жителя Самары будут судить за незаконную регистрацию 18-и мигрантов

В Самаре в суд направлено уголовное дело о фиктивной постановке на учет и регистрации иностранных граждан. Обвиняемым является 55-летний местный житель, сообщили сегодня в областной прокуратуре.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, гражданин с сентября 2023 по август 2024 года оформил 18-и иностранным гражданам фиктивную постановку на учет по месту пребывания и регистрацию по месту своего жительства.

Уголовное дело будет рассматриваться в Советском районном суде.

Алексей Алексеев

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