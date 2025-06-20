В Самаре открылся гастрономический фестиваль «Волжские сезоны»

«Волжские сезоны»



В Самаре в центре труда и отдыха «Станкозавод» открылся V Межрегиональный фестиваль локального продукта «Волжские сезоны». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Мероприятие продлится с 1 июня по 15 сентября и охватит все Поволжье. В фестивале участвуют почти 70 заведений из 11 городов, предлагая особое меню с волжскими специалитетами.

Акцент по традиции делается на продукты местного происхождения. Фестиваль призван помочь с популяризацией локальных блюд и рецептов региона.