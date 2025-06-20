Центр имени Гамалеи: первые 60 пациентов получат мРНК-вакцину от рака в сентябре

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в августе планирует получить разрешение на применение персонализированной мРНК-вакцины для терапии онкозаболеваний. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, которые приводит ТАСС, в сентябре вакцина будет введена 60 добровольцам с меланомой в двух онкоцентрах — при Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П. А. Герцена и при НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Персонализированные мРНК-вакцины создаются на основе генетического анализа опухоли конкретного пациента. Вакцина способна воздействовать на иммунную систему и помогать ей распознавать раковые клетки. Исследования уже прошли все фазы испытаний. Гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава Андрей Каприн ранее сообщал, что создание одной мРНК-вакцины для каждого пациента будет стоить государству 300 тыс. руб. Для пациентов она будет бесплатной.

Полина Мотызлевская